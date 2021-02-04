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Купить тяговый аккумулятор в Интернет-магазине E-BATTERY

  • для электропогрузчиков
  • для электротележек
  • для электроштабелеров

    • Тяговый аккумулятор - важнейший элемент, необходимый для постоянной, непрерывной работы вилочного погрузчика, ричтрака, электротележки и прочей складской техники. В отличие от техники, работающей на бензине, складская техника часто работает в замкнутом пространстве, на электромоторах, поэтому тяговая аккумуляторная батарея является ее сердцем.

    Чтобы купить тяговую аккумуляторную батарею в нашем Интернет-магазине, отправьте заявку с сайта или позвоните по указанному контактному телефону. Также можно запросить коммерческое предложение, написав на почту. Все, что есть на сайте, в каталоге аккумуляторных батарей для погрузчиков - в наличии.

    Подбор интересующего вас тягового аккумулятора можно произвести, используя поисковый фильтр, в котором можно указать основные параметры АКБ: напряжение в Вольтах, емкость электрическая в Ампер-Часах.

    Напряжение тяговой АКБ, которое требуется для Вашей техники, можно узнать из технического паспорта или таблички закрепленной на старой батарее. В случае, если паспорт или табличка не сохранились, то определить напряжение можно посчитав общее количество банок в составе АКБ и умножив их число на 2 вольта для свинцово-кислотной и на 1,2 вольта для щелочной батареи.

    Электрическая емкость также указывается в техническом паспорте электротранспорта или аккумуляторной батареи. На свинцово-кислотной АКБ емкость также указана в табличке, закрепленной на корпусе батареи. На щелочном аккумуляторе емкость можно определить из названия АКБ, которое проштамповано на корпусе каждой банки рядом с заливным отверстием и токовыводами.

    Представленные нами аккумуляторы можно разделить на три класса по своей электро-химической схеме: щелочные и свинцово-кислотные, а также гелевые.

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